Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri və hərbi attaşelər Gəncə şəhərinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomatları səfərdə Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müşayiət edir.



Səfərin məqsədi diplomatları erməni vəhşiliyi, Ermənistanın günahsız mülki insanlara qarşı həyata keçirdiyi raket hücumlarının səbəb olduğu cinayət səhnələri ilə tanış etməkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.