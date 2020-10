Mülki insanların yaşadığı əraziyə atılmış ballistik raketlərin törətdiyi dağıntıları görmək üçün diplomatik korpus rəhbərləri ilə birgə Gəncəni ziyarət etdim.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Haye “Twitter” hesabında yazıb.



“Pakistan yaxınlarını itirmiş Azərbaycan ailələrinə başsağlığı verir. Mülki insanları hədəf almaq qəbuledilməzdir və qınanmalıdır”.

