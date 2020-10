Pakistan XİN-dən Paşinyana cavab

Pakistan Silahlı Qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ bölgəsində Azərbaycan Ordusu ilə birlikdə döyüşdüyünə dair səsləndirilən əsassız və və yersiz məlumatları tamamilə rədd edirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zahid Hafeez Çaudhri deyib.



"Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 15 oktyabr tarixində Rusiya kanallarından birinə müsahibəsində Pakistan xüsusi qüvvələrinin Azərbaycan Ordusu ilə birlikdə döyüşdüyünə dair əsassız fikir səsləndirib. Bunu tamamilə rədd edirik".

