Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kontekstində mülki itkilərin artması istənilən halda qəbuledilməzdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Albaniyanın ATƏT-dəki sədrliyinin açıqlamasında deyilir.



"Biz Minsk Qrupu həmsədrlərinin 10 oktyabr tarixində əldə olunan humanitar atəşkəslə bağlı öhdəliklərinin dərhal yerinə yetirilməsi çağırışını tərəflərə xatırladırıq".

