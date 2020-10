Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, Xocalı soyqırımının aktiv iştirakçılarından olan sabiq erməni deputat Rüstəm Qasparyan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Çiçəklənən Ermənistan" partiyasının millət vəkili Naira Zohrabyan məlumat yayıb.



Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə onun Azərbaycan Ordusuna qarşı döyüşən 29 yaşlı oğlu da pilotsuz uçuş aparatları ilə məhv edilib.

