Türkiyə Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycan Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovla telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN məlumat yayıb.



Bildirilib ki, M.Cavuşoğlu Ermənistanın Gəncəyə son hücumları ilə əlaqədar C.Bayramovla müzakirələr aparıb.

