Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp erməni ordusunun Gəncəyə raket hücumuna münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir "Twitter" səhifəsində yazıb:



"Mülki əhali arasında olan itkilər, xüsusilə Gəncədə son olanlar qəbuledilməzdir".

