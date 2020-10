"Martuni alayı"nın komandiri Qarabağda məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün əks-həmlə əməliyyatı zamanı Azərbaycan Ordusunun bölmələri Qarabağda daha bir erməni polkovnikini məhv edib.

Həmin şəxsin "Martuni alayı"nın komandiri, polkovnik Qeqam Qabrielyan olduğu məlum olub.

