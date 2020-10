“Ad günün mübarək, Nigar. Qonşumuzun qaniçən Ermənistan olduğuna bağışla bizi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "Tvitter" hesabında yazıb.



“Dinc sakinlərin/uşaqların öldürülməsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin standart təcrübəsidir. Nigar doğum günündən bir gün əvvəl Ermənistanın Gəncə şəhərinə raket hücumu nəticəsində öldürülüb”, - H.Hacıyev qeyd edib.



