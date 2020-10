“Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəsi açıq şəkildə pozaraq döyüş təyyarələrini Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərini bombalamaq üçün istifadə etdilər. Ermənistan tərəfinə necə etibar edə bilərik?”

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev öz tvitter hesabında yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.