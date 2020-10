İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin "Twitter" hesabında 18 oktyabr Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfirliyin paylaşımında yazılıb:



"İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edir, onlara cansağlığı, əmin-amanlıq və firavanlıq diləyir”.

