Ermənistanın Su Polosu üzrə Milli Komandasının üzvü Henrik Hakobyan Qarabağda gedən döyüşlərdə məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb.



Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə döyüşlərə qatılmış iki erməni atlet və futbolçu da ordumuzun hədəfinə tuş gəlmişdi.

