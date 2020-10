Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Mustafa Şentopun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər 18-20 oktyabr tarixlərində baş tutacaq. TBMM sədri səfər çərçivəsində Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək.



Bundan əlavə, Mustafa Şentopun oktyabrın 20-də Milli Məclisdə çıxışı nəzərdə tutulub.

