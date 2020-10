Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Xızı rayonuna raket atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, raket Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilib.

Raketin qalıqları əkin sahəsinə düşüb.

