Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qədim Xudafərin körpüsünün üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdılar. Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır!



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tvitter hesabındakı paylaşımda qeyd edib.

