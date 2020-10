“Azərbaycan bu haqlı mübarizəsində qalib olacaq” - Ərdoğan

“Sizə qarşı ayrı-seçkilik edilirsə, cinayətkarın bunq görə hesab verməsini istəmək mənim borcumdur”.

Metbuat.az “Hürriyət” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şırnak vilayətində keçirilən konqresdəki çıxışında deyib. O qeyd edib ki, dünya Azərbaycanın yanında deyil.

“Atəşkəs elan edildi, amma Ermənistan yenidən atəşkəsi pozdu. Minsk qrupu Ermənistanın tərəfini tutur. Kimdir Minsk Qrupu həmsədrləri? Rusiya, Fransa, Amerika. Bunlar Ermənistana hər cür silah dəstəyi verirlərmi? Əlbəttə, verirlər. Azərbaycanlı qardaşlarımız çox ciddi mübarizə aparırlar. Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərini işğalçılardan təmizləmək üçün bu mübarizəni davam etdirəcək.

Azərbaycanlı qardaşlarımız Ermənistana qarşı çox ciddi mübarizədədir. Biz niyə Azərbaycanda varıq, niyə qardaşlarımızın yanındayıq? Çünki biz haqqın və haqlının yanındayıq. Zülm harda varsa, ona qarşıyıq. 30 ildir ABŞ, Rusiya, Fransa bu müzakirəni bitirib qardaşlarımızın torpaqlarını geri almasına imkan yaratmadılar. İndi Azərbaycan işğalda olan öz torpaqlarını azad edir, bundan təbii nə ola bilər? Allah yar və yardımçıları olsun! İnanırıq ki, onlar bu haqlı mübarizələrində qalib olacaqlar və bunu sidq-ürəklə diləyirik!” ,- deyə Ərdoğan bildirib.

