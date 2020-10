Ərdoğan Azərbaycanı belə təbrik etdi

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində 18 Oktyabr - Azərbaycanın Müstəqilliyi Günü münasibətilə təbriklərini çatdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan Prezident İlham Əliyevlə olan fotosunu paylaşaraq bu fikirləri qeyd edib:

“Can qardaşımız, can dostumuz Azərbaycanın 18 Oktyabr - Müstəqillik Gününü təbrik edirəm. Bir millət, iki dövlət amalı ilə Azərbaycanı hər sahədə dəstəkləməkdə və Vətən uğrunda mübarizəsində qardaşlarımızın yanında olmaqda davam edəcəyik”.

