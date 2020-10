Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə xeyli sayda canlı qüvvə və texnika baxımından itkilərə məruz qalan düşmənin döyüş meydanında atıb qaçdığı hərbi texnikası və silah-sursatının foto və videogörüntüləri yayılıb.

Metbuat.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən həmin görüntüləri təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.