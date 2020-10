İki böyük şəhərdə Gəncə terroruna qarşı aksiya- FOTOLAR

Niderland və Londonda Gəncə terroruna etiraz olaraq aksiya təşkil olunub.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Böyük Britaniyadakı Azərbaycan diasporunun üzvləri 18 oktyabr Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi günü münasibətilə London şəhərində avto-yürüş keçirib. Yürüş iştirakçıları işağlçı Ermənistan ordusunun cəbhə zonasından uzaqda yerləşən, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncənin yenidən raket atəşinə tutulması nəticəsində mülki şəxslərin, ö cümlədən qadınların və azyaşlı uşaqların həlak olmasına, mülki obyektlərin dağıdılmasına etirazlarını da ifadə ediblər.

Üzərində üçrəngli Azərbaycan bayrağı olan avtomobillərdə hərəkət edən avto-yürüş iştirakçıları ictimaiyyətin diqqətini cəbhə xəttindən uzaqda yerləşən şəhər və rayonların, o cümlədən Gəncə və Mingəçevir şəhərlərinin mülki əhalisinin ağır artilleriyadan atəşə tutmasına yönəldiblər. 50 avtomobildən ibarət olan avto-yürüş Londondakı Trent Park yaxınlığından start götürüb, Standon adlanan ərazidə başa çatıb.

Daha bir aksiya Niderlandda baş tutub. Niderlanddakı Azərbaycan diasporu Haaqada Niderland Parlamentinin yaxınlığında icazəli aksiya keçirib. Aksiya iştirakçıları Gəncə şəhərində və ölkəmizin digər yaşayış məntəqələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin vandalizm aktları törətməsini, mülki şəxslərin, o cümlədən azyaşlı uşaqların və qadınların həlak olmasını, mülki obyektlərin dağıdılmasını kəskin şəkildə pisləyiblər.

Niderlandda azərbaycanlı icmasının təşəbbüsü ilə keçirilən aksiyada diaspor təşkilatlarının üzvləri və üzv olmayan soydaşlarımız iştirak edib.

Bildirilib ki, Azərbaycanın Gəncə və Mingəçevir şəhərlərinin, Tərtər, Goranboy, Bərdə, Yevlax, Ağdam və digər rayonların ağır artilleriya atəşinə tutulması Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkar siyasətin davamıdır. Aksiya iştirakçıları beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycanın haqq səsini eşitməyə və vandalizm aktlarına biganə qalmamağa səsləyiblər.

Aksiyada Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni oxunub, müxtəlif dillərdə “Qarabağ Azərbaycandır!”, “Gəncə üçün dua et!”, “Erməni terrorçuluğuna son qoyun!”, “Uşaq ölümünə son qoyun!”, “Biz terrora yox deyirik”, “İşğalçı dövləti dəstəkləməyin!”, “Ermənistan - BMT qətnamələrinə əməl et!” kimi şüarlar səsləndirilib.

Qeyd edək ki, humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistan ordusu 11 oktyabr və 17 oktyabr 2020-ci il tarixlərində gecə saatlarında Azərbaycanın cəbhə zonasından kənarda yerləşən, ikinci böyük şəhəri olan Gəncəni raket atəşinə tutub. İşğalçı Ermənistan ordusunun raket zərbələri nəticəsində Gəncənin mərkəzi hissəsində yerləşən çoxmənzilli yaşayış binaları dağılıb, mülki obyekrlərə ciddi ziyan dəyib, terror aktları nəticəsində 24 nəfər həlak olub, 90 dinc sakin ağır yaralanıb, şəhərə külli miqdarda ziyan dəyib.









