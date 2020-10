Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Qross Prezident İlham Əliyevin “France 24” televiziya kanalına müsahibəsindən ölkəsi ilə bağlı fikirlərini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir İlham Əliyevdən sitat gətirib:

“ “Biz həmin səhifəni bağlamışıq”. Həqiqətən də! Buna görə çox minnətdaram”.

Qross qeyd edib ki, fransalı Prezident Emmanuel Makronla İlham Əliyev son həftələr ərzində sıx təmasdadırlar:

“Hətta fikir ayrılıqları olanda belə, iki lider arasında hörmət olub”.

