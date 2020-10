Türkiyədə son sutka ərzində koronavirusdan 72 nəfər dünyasını dəyişib, 1 815 nəfər isə virusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə COVID-19-dan ölənlərin sayı 9296-ya, yoluxanların sayı isə 347 493-ə yüksəlib.

