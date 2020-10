"Liverpul"un futbolçusu Məhəmməd Salah "qırmızılar"ın "100-lər klubu"na daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Everton"a qarşı Mersisayd derbisində (2:2) komandasının qollarından birini vuran misirli hücumçu "Liverpul" formasında 100-cü dəfə fərqlənib. O, klubun heyətində 100+ qol vurmağı bacaran 17-ci futbolçu olub.

Sonuncu dəfə bunu 2008-ci ildə Stiven Cerrard bacarıb. "Liverpul" tarixinin ən məhsuldar futbolçusu isə uelsli sabiq hücumçu Yan Raşdı - 346 qol.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.