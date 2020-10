"Cəbrayıl rayonunun Soltanlı, Əmirvarlı, Maşanlı, Həsənli, Əlikeyxanlı, Qumlaq, Hacılı, Göyərçinveysəlli, Niyazqullar, Keçəl Məmmədli, Şahvəlli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı kəndləri azad edilmişdir. Qarabağ Azərbaycandır!".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev tvitter hesabında bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.