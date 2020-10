Hikmət Hacıyev: "5 bölgəyə 229 mərmi atılıb"

18 oktyabr - humanitar atəşkəsin birinci günü, saat 00:00-dan etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri mülki şəxslərə və mülki obyektlərə raket zərbəsi endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün "Twiter" səhifəsində yazıb:

H.Hacıyev bildirib ki, 5 bölgəyə 229 mərmi atılıb:

“Tərtərə 160, Ağdama 63, Goranboya 6;

- 3 raket hücumu: 1 Xızı rayonuna, 2 Ağcabədidəki Poladlı kəndinə;

- 1 dron hücumu“.

