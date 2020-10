Bülənt Ərsoydan Azərbaycanla bağlı paylaşım

Türkiyəli məşhur müğənni Bülənt Ərsoy İnstaqram səhifəsində Azərbaycanla bağlı paylaşıb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərsoy 18 oktyabr Müstəqillik Günü münasibətilə bu addımı atdığını bildirib.

Türkiyəli ifaçının bu addımına müğənni Roza Zərgərli münasibət bildirib. O, deyib ki, Bülənt Ərsoyla olan konsert planları hələ də qüvvədədir:

"Bilirsiniz ki, Bülənt Ərsoyun Bakı konsertinin vaxtı pandemiyaya görə dəyişdirilib. Danışıqlar hələ də qüvvədədir. Əgər hər şey düzəlsə, konsert apreldə olacaq. Tədbirin təşkilatçısı "Boomerang label"in rəhbəri Nigar Məmmədovadır. Mən isə gecənin siması seçilmişəm. Konsertdə Bülənt Ərsoyla eyni səhnəni bölüşəcəm".

