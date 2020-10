Koronavirusun yeni simptomu - Eşitmədən məhrumolma

Eşitmədə dəyişikliklərin baş verməsi koronavirus infeksiyasına yoluxmuş olmağa siqnal ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, qeyd olunur ki, COVID-19 diaqnozu qoyulmuş bir sıra xəstələr əvvəllər heç bir xarici stimul olmadan zəif eşitmədən şikayətlənmişlər.

Bundan əlavə, ağır koronavirus xəstələrində bu simptomun gələcəkdə tamamilə eşitmədən məhrumolma ilə nəticələnməsi müəyyən edilib.

Ekspress London Universitetinin Kolleci və Milli Kral Komitəsinin mütəxəssislərinin qənaətinə görə elm adamları həkimləri xəstələrin eşitmə səviyyəsindəki dəyişikliklərə diqqət yetirməyə və COVID-19 diaqnozu qoyulduqda onları müalicə etmək üçün profilaktik tədbirlər görməyə çağırıblar.

Mənbə: Ria Novosti

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.