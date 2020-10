Avropa Pauerliftinq Çempionatının bir neçə dəfə qalibi olmuş Albert Dadoyan məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, işğalçı Ermənistan ordusunda xidmət etmiş Albert Dadoyan işğal altındakı Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlər zamanı zərərsizləşdirilib.Qeyd edək ki,



Ermənistan Müdafiə Nazirliyi hərbçilərindən 710 nəfərin ölümünü təsdiqləyib.

Mənbə:News.arm



