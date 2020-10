Türkiyənin Millətçi Hərəkat Partiyası (MHP) sosial şəbəkədə Azərbaycana dəstəyini nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, MHP-nin tvitter səhifəsində paylaşılan dəstək videosunda partiya sədri Dövlət Bağçalının Azərbaycan ilə bağlı nitqləri və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi əməliyyatları yer alıb.

“Təpələrinə vura-vura Qarabağ alınmalıdır”, - paylaşımda azərbaycanca qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.