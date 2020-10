Türkiyənin Ankara şəhərində “Hicrət məscidi”ni ildırım vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki,hadisə nəticəsində məscid alovlara bürünüb. Qısa müddət ərzində alovu yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürmək mümkün olub.

Qeyd edək ki, məsciddə hadisə vaxtı heç kim olmayıb.

Mənbə:Haberglobal

