Cəbhədə döyüşən hərbçimiz Nadir İbadov 5 ildən sonra üçəm atası olub. O, bu barədə xəbəri elə cəbhədə olarkən alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AzTV reportaj hazırlayıb.

Bildirilir ki, həmin çavuş iki oğlan, bir qız atası olub. Qəhrəman döyüşçülərimizin şərəfinə oğlanlara Polad və Mübariz, qıza isə Mehriban adı verilib.

