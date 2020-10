Azərbaycanın şəhərlərini, sivil əhalini hədəf alan ermənilərin cəbhədə layiqli cavabı verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Caliber” Youtube kanalı bununla bağlı video yayımlayıb.

Görüntülərdə dinc sakinləri hədəf alan düşmənin Azərbaycan ordusu tərəfindən necə cəzalandırdığı əks olunub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

