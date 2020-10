Hadrutu azad edən igidlər... - FOTOLAR

Müdafiə Nazirliyi Hadrutun azad edilməsində fədakarlıq nümayiş etdirən bəzi əsgərlərimizin fotosunu yayıb.

Metbuat.az-a daxil olan məlumatda qeyd edilir ki, Hadrut qəsəbəsi 1992-ci il oktyabrın 2-dən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu.

Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında şanlı Ordumuzun keçirdiyi uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində Hadrut qəsəbəsi, eyni zamanda, ətraf kəndlər işğaldan azad edildi və ordumuzun tam nəzarətindədir. Azərbaycan Ordusu 28 illik həsrətə son qoydu.

Hadrut qəsəbəsinin və digər yaşayış məntəqələrimizin işğaldan azad olunmasında fədakarlıq nümayiş etdirən əsgərlərimizdən bir neçəsini təqdim edirik.

