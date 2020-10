"Kim milyonçu olmaq istəyir?"də Qarabağla bağlı sual - VİDEO

Türkiyənin məşhur aktyoru Kənan İmirzalıoğlunun aparıcılıq etdiyi "Kim milyonçu olmaq istəyir?" proqramında Qarabağla bağlı sual ünvanlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqramda iştirakçılardan birinə "Hazırda bir bölümü Ermənistan işğalı altında olan, Azərbaycan Cümhuriyyətinə aid tarixi və coğrafı bölgənin adı nədir?" sualı verilib.

Sözügedən suala cavab oyunçuya 5 min lirə (təqribən 1077 manat) qazandırıb.

Həmin sualın verildiyi anın şəklini çəkən aktyor Kenan İmirzalıoğlu rəsmi Tvitter hesabında paylaşıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.