Sloveniyada son günlər koronavirusun sürətlə artması səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hökümətin etdiyi yazılı açıqlamada günlük yoluxma sayının 900-ə yaxınlaşması səbəbindən bu gündən etibarən 1 aylıq fövqəladə vəziyyət elan edildiyi qeyd edilib.

Qeyd edilib ki, yoluxmalar artacağı halda küçəyə çıxma qadağası da qoyula bilər.

Ölkədə koronavirusa 13 min 142 nəfər yoluxub, ölənlərin sayı 188-dir.

Mənbə: Anadolu Ajansı



