Rusiyada son 24 saatda koronavirusdan ölənlərin sayı 179 olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə virusdan ölənlərin sayı 24 min 366 olub. Virusdan sağalanların sayı isə 1 milyon 75 mini ötüb.

Son 24 saatda 15 min 982 yeni yoluxma qeydə alınıb və ümumi yoluxanların sayı 1 milyon 415 mini keçib.

Mənbə: RİA Novosti

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.