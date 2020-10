Nazirlər kabinetinin qərarı ilə 19 oktyabr saat 00:00-dan 2 noyabr saat 06:00-dək Bakı metropolitenində sərnişindaşıma fəaliyyəti dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, metronun bağlanması səbəbilə yerüstü nəqliyyatda həddindən artıq sıxlıq müşahidə olunmağa başlayıb.

