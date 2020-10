İranın Ərdəbil əyalətinin hava məkanında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda pilotsuz təyyarənin tipi araşdırılır. İlkin versiyaya görə, vurulan kəşfiyyat dronudur.

Mənbə:“Vestnik Kavkaza”

