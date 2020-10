Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması nəticəsində dəyən ziyan açıqlanıb.

Baş Prokurorluqdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nəticədə 61 mülki vətəndaş həlak olub, 282 nəfər isə yaralanıb. O cümlədən, 1846 fərdi yaşayış evi, 341 mülki obyekt və 90 çoxmənzilli yaşayış binasına ciddi ziyan dəyib.

