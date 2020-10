AzTV-nin çəkiliş qrupu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, televiziyanın cəbhə bölgəsinə (Ağdam rayonu) ezam olunmuş əməkdaşı Anar Şuşalı ayaq nahiyəsindən iki qəlpə yarası alıb.

