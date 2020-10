Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistən silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər rayonunu atəşə tutmaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün günorta saatlarında düşmən Tərtərdə yerləşən pambıq zavodunu atəşə tutub.

Nəticədə zavodda güclü yanğın başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.