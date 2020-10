Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan məğlubiyyətini etiraf edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar aparmaq, Azərbaycan tərəfi ilə görüşmək üçün Moskvaya gəlməyə hazır olduğunu bildirib.

