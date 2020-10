Düşmənə məxsus növbəti zirehli texnikaların məhv edilməsinin görüntüləri yayılıb.

Görüntülərdən aydın olur ki, düşmən texnikası hərəkətdə olarkən ordumuzun arsenalında olan müxtəlif silahlar vasitəsilə sıradan çıxarılıblar.

Metbuat.az sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

