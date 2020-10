Cəbhədə şiddətli döyüşlər davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni ordusunun komandiri Armen ordumuz tərəfindən məhv edilib. Yayılamn məlumatda Armenin İraq və Əfqanıstandankı döyüşlərdə iştirakı qeyd edilib.Faktı erməni saytları təsdiqləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.