27 ildir evin küncünə sıxılıb qalmış xatirə - QAZ-69-la Kəlbəcərə qayıtmaq istəyən şəxsdən AÇIQLAMA

İşğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi fonunda hər gün vətəndaşlarımızın yeni arzuları, yeni xatirələri ilə bağlı paylaşımlar üzə çıxır.

Kimi indiyədək bir ümidlə saxladığı açarını sandlqdan çıxarır, kimi köhnə albomlarını varaqlamağa başlayır kimi də başqa əşyalarını…

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə paylaşımlardan biri də Rəşad Alızadənin babasından yadigar qalan maşınla bağlı olub.

R.Əlizadənin sözlərinə görə, Kəlbəcərdən qaçqın düşəndə QAZ-69 markalı maşınla çıxıblar:



“Mən və ailəm Kəlbəcərdən bu QAZ-69-la köçkün düşmüşük. Maşın 1961-ci il istehsalıdır. 1993-cu ildən bu günə kimi bir dəfə də olsun mühərriki işə salınmayıb. Açığı, o halda da deyil artıq…

İki il bundan qabaq maşını təmir etdirib, ayağa qaldırmaq istədim, amma heç özümə belə bəlli olmayan səbəblərdən qaldı”.

“27 ildir evin küncünə sıxılıb qalmış uşaqlıq xatirələrim olan bu dördqapılı QAZ-69-u Kəlbəcərə getmək üçün təmirə aparıram.

Mən ömrümün beş ilini Kəlbəcər kimi cənnətdə yaşamışam və o beş ilin davamını yaşamağa bu maşınla gedəcəm”, - deyə o vurğulayıb.

Qeyd edək ki, maşının indiyədək yürüşü cəmi 67 min kilometrdir.

