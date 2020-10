“Azərişıq” “Əsgərə məktub” layihəsinə qoşuldu - FOTOLAR

“Azərişıq” ASC rəhbərliyi və qrumun əməkdaşları “ASAN Könülüləri” təşkilatının “Əsgərə məktub” layihəsinə qoşulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət əməkdaşlarının böyük həvəslə yazıb əsgərlərə ünvanladığı məktublarında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağın azadlığı uğrunda apardıqları döyüşlərdən fəxrlə bəhs edilib.

Mənfur düşmənə qarşı göstərdikləri rəşadətli əməliyyatlara görə əsgərlərə minnətdarlıq ifadə olunub.

Şanlı və müzəffər Azərbaycan əsgərinə məktublar “Siz cəbhəni, biz zülməti yaraq!” devzi ilə yazılıb.

