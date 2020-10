“Ermənistan Avropa Şurasından da istədiyini ala bilmədi” - Zahid Oruc

“TBMM sədrinin Bakıya təşrif buyurması Azərbaycan xalqına, dövlət başçısına, Milli Məclisə göstərilən qardaşlıq münasibətinə nümunədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında deputat Zahid Oruc deyib.

Zahid Orucun sözlərinə görə, bu səfər mənəvi, ictimai-milli gücümüzü artırır:

“Ermənistanın azğın hücumlarının olduğu Gəncəyə səfər edilməsi də Azərbaycan, dünya, Türkiyə mediasında əksini tapacaq. Bu, Gəncə xalqına mənəvi, ruhi qida verəcək. Bu gün müxtəlif ölkələr Azərbaycanın haqlı mövqeyini artıq düzgün dəyərləndirir. Britaniyadan Türkiyəyə verilən reaksiyalarda Azərbaycanın haqq işinin dəstəklənməsi görünür. BP-nin Baş nazirimizə ünvanlanan məktubda, Almaniya rəsmilərinin açıqlamalarında da biz bu dəstəyi görürük. Avropa Şurasından da Ermənistan istədiyini ala bilmədi”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.