İşğalçı Ermənistan hərbi itkilərini açıqlamaqda davam edir.

Metbuat.az-ın “armeniasputnik” saytına istinadən verdiyi məlumata görə, ermənilər ölən daha 43 hərbçinin adını açıqlayıb.

Bununla da Ermənistan ordusunun rəsmi açıqlanan itki sayı 772-yə çatıb.





