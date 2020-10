“Azərkosmos” ASC işğaldan azad olunmuş Zəngilan şəhərinin peyk görüntüsünü yayıb.

Metbuat.az artıq ölkəmizin üçrəngli bayrağının dalğalandığı Zəngilanın “Azersky” peykindən bu gün çəkilmiş təsvirini təqdim edir:

