Ermənistanın məşhur idmançısı Samvel Manaseryan ordumuz tərəfindən məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Samvel karate üzrə dəfələrlə Ermənistan çempionu, beynəlxalq turnirlərin, dünya çempionatının qalibi olub.

