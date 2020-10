Azərbaycan hərbçilərinin torpaqların işğaldan azad edilməsi istiqamətində apardığı əks-hücum əməliyyatları nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin polkovnikləri - Aşot Kazaryan və Geqam Qabrielyan məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı “Novosti Armeniya” yayıb.

Bildirilib ki, Aşot Kazaryan N saylı hərbi hissənin komandir müavini, Geqam Qabrielyan isə N saylı hərbi hissənin qərargah rəisinin müavinidir.

